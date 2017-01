Anime-Kun - Webzine anime, manga et base de données

Tel un train lancé à pleine vitesse dont plus personne ne trouve les freins, Your Name de Makoto Shinkai file à travers le box-office au Japon, en Asie et peut-être bientôt dans le reste du monde, sans que l’on sache où s’arrêtera le phénomène. Interrogé hier au 20 heures de TF1, le réalisateur semble lui-même dépassé... Lire la critique