Anime-Kun - Webzine anime, manga et base de données

C’est un manga qui m’a laissé mitigé dans un premier temps : je me demandais ce que je venais de lire. Mais au final, ce n’est pas forcément une mauvaise chose. Ce livre est après tout une histoire de mystère où la frontière du réel et du fantastique est sans cesse franchie. Si vous connaissez, ce n’est pas sans... Lire la critique

Cette critique est valable pour les volets Selector Infected WIXOSS (SIW) et Selector Spread WIXOSS (SSW). OPEN ! Il s'agit d'un jeu de cartes de stratégie. Personnages fantasy, sorts et tour par tour. Cela m'a immédiatement rappelé Magic, si populaire parmi mes camarades de collège-lycée (même si je ne m'y suis... Lire la critique

Alors que New Waves s'est terminé et que les auteurs ont prévenu que la suite ne serait pas pour maintenant, il est temps de faire le point sur la séquel de The Breaker. Prenant directement place après la première série, New Waves nous fait retrouver Shioon, à présent incapable de pratiquer les arts martiaux. Alors... Lire la critique