Anime-Kun - Webzine anime, manga et base de données

Tel un train lancé à pleine vitesse dont plus personne ne trouve les freins, Your Name de Makoto Shinkai file à travers le box-office au Japon, en Asie et peut-être bientôt dans le reste du monde, sans que l’on sache où s’arrêtera le phénomène. Interrogé hier au 20 heures de TF1, le réalisateur semble lui-même dépassé... Lire la critique

*Yakuzas mais histoire de pas se faire couler dans le béton et jeter dans la baie de Tokyo on les appellera ainsi dans le reste de la critique. C'était un jour de pluie, un jour où le soleil se cachait, inquiet. La machine à billets tournait. Les Zouzous* comptaient leurs billets, professionnels, pas un... Lire la critique

Fune wo Amu est un anime on ne peut plus simple dans sa catégorisation : C'est une tranche de vie. Cette histoire bien que jolie et poétique, m'a laissé un sentiment bien fuguasse et légèrement agaçant. La critique précédente m'a fait tilté sur le pourquoi du comment de mon agacement, du coup me voilà. Donc, je... Lire la critique